Alex Cotoia le motivazioni dell’assoluzione | Solo legittima difesa dal padre violento

Alex Cotoia uccise il padre violento con 34 coltellate, la sentenza della Corte di Torino sull'assoluzione: «Legittima difesa» - Le motivazioni: «Si è difeso fino a quando ha constatato che era inerme e non costituiva più un pericolo» Ha vibrato 34 coltellate al padre non per «odio, frustrazione o rabbia», ma perché «si è difes ... (torino.corriere.it)

