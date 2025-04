Pressioni sulla Borsa di Tokyo | timori di scontro Cina-USA sul commercio

Pressioni sulla Borsa di Tokyo, quando si concretizzano timori di uno scontro frontale tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale, una dinamica che prelude ad una escalation con pericolosi scenari per l'economia mondiale. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,51% a quota 32.513.58, lasciando sul terreno quasi 500 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro, a quota 145,70, e sull'euro poco sotto a 160. Quotidiano.net - Pressioni sulla Borsa di Tokyo: timori di scontro Cina-USA sul commercio Leggi su Quotidiano.net Nuovedi, quando si concretizzanodi unofrontale trae Stati Uniti sulglobale, una dinamica che prelude ad una escalation con pericolosi scenari per l'economia mondiale. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,51% a quota 32.513.58, lasciando sul terreno quasi 500 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a rivalutarsi sul dollaro, a quota 145,70, e sull'euro poco sotto a 160.

Borsa Tokyo: nuovo calo su timori scontro Cina Usa (-1,51%). Borsa, Tokyo tenta il rimbalzo: +5%, Hong Kong +2%. Borsa Tokyo: nuovo crollo su timori impatto dazi (-7,83%). Dazi di Trump, stress dei mercati finanziari | Borse europee in profondo rosso.Crollo del mercato asiatico. Dazi, crollo delle borse. Trump: «A volte servono medicine per guarire. L'Europa? Soldi se vuole parlare». Borse europee in picchiata: Milano e l’Europa sotto pressione dopo i dazi USA. Ne parlano su altre fonti

Borsa Tokyo: nuovo calo su timori scontro Cina Usa (-1,51%) - Nuove pressioni sulla Borsa di Tokyo, quando si concretizzano timori di uno scontro frontale tra Cina e Stati Uniti sul commercio globale, una dinamica che prelude ad una escalation con pericolosi sce ... (ansa.it)

Borsa Tokyo: nuovo crollo su timori impatto dazi (-7,83%) - La Borsa di Tokyo segna la terza maggiore flessione di sempre con gli investitori sempre più preoccupati per una spirale senza controllo sul commercio globale, e il rischio di possibili ritorsioni dop ... (informazione.it)

Borsa Tokyo: rimbalzo di oltre il 5% per il Nikkei dopo tre ko di fila (RCO) - Borsa Tokyo: rimbalzo di oltre il 5% per il Nikkei dopo tre ko di fila (RCO) Scatto Nippon Steel: Washington rivalutera' dossier Us Steel (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Rimbalzo per la Bor ... (informazione.it)