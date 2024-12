Quifinanza.it - Compagnia Neos promette volo diretto da Bari a New York, in arrivo da giugno 2025

Leggi su Quifinanza.it

Lae la Regione Puglia hanno annunciato una nuova tratta diretta trae New, che sarà operativa a partire da. Iltrasporterà 355 turisti e sarà operato con un Boeing 787-9 Dreamliner configurato in due classi: premium ed economy. La nuova tratta, che coprirà tutta la stagione estiva, è stata pensata per attrarre circa 13.000 viaggiatori. Pur essendo già disponibile nei programmi, lanon ha ancora reso disponibili i voli né i prezzi sul proprio sito. Sono però già stati confermati il giorno e l’orario di partenza. La Regione Puglia ha sottolineato le potenzialità turistiche ed economiche del nuovo collegamento, considerato come un’opportunità unica per attrarre nuovi investimenti e aprire attività.in Puglia: un “sogno che prende il”Lanon è nuova a investimenti nelle regioni del Sud.