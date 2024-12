Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 1-7 dicembre: dischi di platino per Elisa, Mariah Carey, Coldplay, Who

: nella week49, riferita al periodo 1-7, sono arrivati idipere la sua super hit All I Want For Christmas Is You, Se Piovesse Il Tuo Nome die Love The Way You Lie di Eminem feat Rihanna tra i brani che affollano la lista redatta dae Gfk.Tra gli album che hanno conquistato la certificazione, spicca Who’s Next dei Who, quinto lavoro in studio della band britannica del 1971 contenente Behind Blue Eyes, acclamato dalla critica ed inserito dalla rivista Rolling Stone al 28esimo posto tra i migliori album di tutti i tempi. Lo stesso traguardo è stato raggiunto da Trenches Baby di Rondodasosa, album di debutto del rapper lombardo del 2022 e che vede i featuring di Rose Villain, Capo Plaza e Ghali tra i tanti. A quota 50mila copie, troviamo Maya di Mace: il nome del terzo lavoro in studio del producer milanese è ispirato alla dottrina filosofica e religiosa indiana.