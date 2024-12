Ilrestodelcarlino.it - Carpi deve traslocare a SanFelice

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quello di sabato a Sestri Levante sarà un altro spareggio salvezza per il. Lo dice la classifica, che mette i prossimi avversari dei biancorossi al penultimo posto a +1 sul Legnago fanalino e a -8 dalla squadra di Serpini, e lo dice la situazione che sta vivendo la squadra ligure, che nelle scorse ore ha esonerato il tecnico Andrea Scotto, arrivato in estate al debutto assoluto coi grandi, dopo aver allenatori nei settori giovanili di Lavagnese ed Entella. Una scommessa persa dal vulcanico patron Stefano Risaliti, che dopo aver vinto quella con il precedente allenatore Enrico Barillari (vittoria della D e salvezza in C coi rossoblù liguri, ora sta portando il Sorrento in zona playoff nel girone "C") questa volta ha deciso dopo 18 giornate di cambiare. La pesante sconfitta per 4-1 di Ascoli è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già pieno, se è vero che Scotto aveva deciso ormai da alcune settimane di non rilasciare più dichiarazioni né prima né dopo le gare dopo lo 0-3 casalingo col Rimini del 17 novembre, sinonimo di un rapporto con la società ormai deteriorato.