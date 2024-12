Ilrestodelcarlino.it - Carnevale dei Fantaveicoli 2025: iscrizioni aperte per l'evento ecologico a Imola

Non siamo ancora a Natale, ma in Municipio è già tempo di pensare all’organizzazione deldei. Da oggi è infatti possibile iscriversi alla sfilata più allegra, divertente e coinvolgente dell’anno, in programma domenica 2 marzo. Gli ingredienti sono quelli ormai classici: ecologia, rispetto per l’ambiente, zero emissioni, mobilità sostenibile, riciclo e riuso dei materiali. Il tutto unito all’originalità di tanti artisti-inventori. Proprio questa lunga tradizione, unita all’originalità e unicità dell’, ha consentito aldeidi essere riconosciuto tra i carnevali Storici sostenuti dal ministero della Cultura e gli ha fatto ottenere un importante riconoscimento anche dalla Regione. "Ildeioccupa fin dalle prime edizioni un posto speciale nel cuore dei cittadini imolesi, e viene ora conosciuto e riconosciuto come merita anche in ambito regionale – ricorda l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –.