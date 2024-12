Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. La Cittadella esonera Salmi

Le voci seguite alla gara di Ravenna sono diventate realtà e da ieri mattina Francesco(foto) non è più l’allenatore dellaVis Modena (D, nel girone con il Lentigione). Il tecnico paga non tanto la sconfitta nell’acquitrino del "Benelli", ma il momento negativo che dura da un po’ dei biancazzurri, risucchiati a un solo punto fuori dalla zona playout. Dopo l’eccellente avvio con 3 vittorie nelle prime 4 giornate, nelle successive 11 gare Aldrovandi e compagni hanno raccolto appena 9 punti con 2 soli successi e le ultime 4 gare (2 pari e 2 ko) hanno portato la società a dare la svolta. Oggi la decisione per il successore. In pole c’è Andrea Ciceri, classe ’76 nato a Lodi, nelle ultime 3 stagioni al timone dei milanesi del Sangiuliano. Sul taccuino anche Massimo Bagatti e Roberto Notari