Lapresse.it - Belve, Elena Sofia Ricci racconta la violenza subita a 12 anni

Leggi su Lapresse.it

Quarta puntata di, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per stasera, martedì 10 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiticon un’intervista intensa e profonda, in cui l’attrice sicon grande sincerità. Il momento più intenso il ricordo di unaa soli 12(da un uomo conosciuto dalla sua famiglia) e la scelta di non parlarne inizialmente con nessuno, neanche con la madre.“È stato talmente brutto, talmente doloroso. Scatta anche un senso di colpa perché non capisci cosa sta succedendo, sei nel pieno della pubertà. Eravamo in una macchina e io avevo un foglio da disegno sulle gambe. Cercavo di proteggermi con quel foglio. Chiaramente può un foglio da disegno proteggere? No”,commossa l’attrice a Fagnani.