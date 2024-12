Bergamonews.it - Atalanta, una chimera Real: tre precedenti e tre sconfitte. Ma Gasp ha già battuto Ancelotti

Sarà un autentico appuntamento con la storia, per l’, la sfida che andrà in programma questa sera (martedì 10 dicembre, con calcio d’inizio alle 21) contro ilMadrid di Carlo, nonché campione d’Europa in carica e vincitore di ben 15 Champions League. In altre parole, la sfida contro quello che è largamente riconosciuto come il club più prestigioso al mondo.La sfida del Gewiss Stadium – valevole per la sesta giornata della fase campionato – sarà il quarto confronto in gare ufficiali tra la Dea e le Merengues. Iconfronti, disputati sempre sul palcoscenico della Coppa dei Campioni, hanno sempre visto vincenti gli spagnoli. Per l’, dunque, si può concretizzare la ghiotta occasione di riscrivere la storia e, magari, aggiornare il capitolo delle notti indimenticabili che hanno impreziosito l’ultimo decennio a tinte nerazzurre.