Atalanta, l'assalto al potere

L’è l’antitesi del calcio moderno, la nemesi di chi immagina il futuro del pallone come prodotto industriale di intrattenimento piuttosto che il perpetuarsi della tradizione artigianale dei maestri del football. È antitesi e nemesi del Real Madrid e del suo ricchissimo presidente Florentino Perez, il quale si presenta però a Bergamo molto più che in difficoltà contro una squadra, al contrario, lanciata verso la primavera dell’Europa che conta.Benvenuti nella sfida trae Real Madrid. Ci sono significati molto più profondi rispetto a quello tecnico dove, e questa è una prima volta storica, l’non può certo considerarsi sfavorita al cospetto della Casa Blanca spagnola. Lo dice la classifica maxi di questa prima fase riformata della Champions League: Gasperini corre per assicurarsi un posto nelle prime otto, Ancelotti sta rischiando seriamente il taglio anche dai play-off e, dovesse perdere questa sera, potrebbe vedersi messo in discussione dal suo stesso presidente.