Anteprima24.it - Arcella, riapre lo sportello Atm dell’Ufficio postale

Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, 11 dicembre 2024, loATM installato presso l’ufficiodi, frazione di Montefredane, sarà operativo, consentendo ai cittadini di accedere facilmente al prelievo di denaro e ad altri servizi offerti da Poste Italiane.“Un altro impegno mantenuto con i cittadini che ci hanno dato fiducia”, ha detto il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che ha aggiunto: “Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso le esigenze della comunità, in particolare per l’area produttiva di”.“Dopo le cose già realizzate: sistemazione del piazzale antistante la chiesa e dei marciapiedi; installazione del defibrillatore e connessione internet nella Casa della Gioventù; realizzazione della palestra all’aperto; costruzione dell’asilo nido e della scuola materna; realizzazione dei nuovi parcheggi; – ha spiegato il primo cittadino – andremo avanti con i prossimi obiettivi: la messa in sicurezza della strada provinciale e la riqualificazione energetica delle case comunali sempre di”.