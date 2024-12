Zonawrestling.net - AEW: Bryan Danielson aggiorna i fan sul suo futuro

Leggi su Zonawrestling.net

ha lottato il suo ultimo match contro Jon Moxley, perdendo l’AEW World Championship in suo favore. The American Dragon aveva già annunciato che, una volta persa la cintura, la sua carriera da full timer sarebbe finita e sembrerebbe sia davvero così: a forzare la scelta, inoltre, ci sono i ben noti problemi al collo che il wrestler aveva cercato di mettere in secondo piano così da poter terminare la carriera seguendo le proprie volontà.Ora, dopo qualche mese,è tornato a parlare e ha offerto deglimenti sul suo status. Durante un’intervista con Denise Salcedo, l’ex campione WWE ha parlato di un suo potenziale ritorno sul ring e della volontà di evitare un intervento chirurgico al collo:“Se dovessi rispondere ora direi che è un 50/50. Sapete, credo di star bene così.