Thesocialpost.it - Zelensky: “Truppe straniere in Ucraina fino all’ingresso nella Nato”

Il presidente ucraino Volodymyrha proposto l’idea di schierareincome misura temporanea,al momento in cui il Paese diventerà ufficialmente membro della. Nel corso di una dichiarazione pubblica,ha sottolineato l’importanza di una “chiara comprensione” riguardo i tempi dell’ingresso dell’sia nell’Unione Europea che nell’Alleanza Atlantica.La proposta di Macron e la sicurezza dell’ha accenalla proposta avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron, suggerendo di lavorare su un piano che coinvolga contingenti militari internazionali. “Un contingente didi un Paese o di un altro potrebbe essere presente infinché Kiev non farà parte della”, ha spiegato, evidenziando la necessità di garanzie di sicurezza per l’durante questo periodo intermedio.