Università di Pisa, tutto esaurito per il concerto di Natale 2024

, 9 dicembreper ildidel Coro e Orchestra dell'diin programma giovedì 12 dicembre al Teatro Verdi di(Via Palestro, 40). Saranno eseguiti alcuni brani da "Idomeneo, Re di Creta" di Wolfgang Amadeus Mozart e canti della tradizione natalizia. Dirigono Manfred Giampietro e Stefano Barandoni, soprano Celeste Nardi, tenore Marco Mustaro. “Mozart si cimentò nell’Idomeneo, re di Creta nell’estate del 1780 con l’intento di preparare un lavoro per il Carnevale di Monaco dell’anno successivo – spiega Fabrizio Cigni, responsabile scientifico del Polo Musicale “Maria Antonella Galanti” del Centro per l'Innovazione e la Diffusione della Cultura (CIDIC) - Ildi stasera propone nove splendidi brani corali con cui il compositore volle sottolineare momenti di volta in volta lieti, spaventosi, sereni, drammatici e trionfali della vicenda.