UniCredit sostiene il terzo settore con l’iniziativa “1 voto, 200 mila aiuti concreti”

Parte lunedì 9 dicembre 2024 la 16esima edizione della campagna solidale didenominata 1, 200.000dedicata alle organizzazioni delche si impegnano attraverso iniziative sociali a contrastare le disuguaglianze e a supportare le categorie più fragili. La gara di solidarietà è attiva sul www.imiodono.it, la piattaforma di fundraising creata dalla banca per facilitare l’incontro tra le organizzazioni non profit e tutti coloro che vogliono sostenere questooffrendo un aiuto concreto.si inserisce nel progetto Carta E per supportare iniziative di solidarietà socialeAccedendo al sito www.ilmiodono.it è possibile sostenere l’organizzazione che più interessa con unattraverso un account e-mail o il proprio profilo Facebook o X.