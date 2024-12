Liberoquotidiano.it - Umberto Frati, G&G Communications: “Sistemi telefonici in azienda, oggi un nodo strategico”

(Adnkronos) - Il Responsabile tecnico commerciale della società di Parma, spiega l'importanza della progettazione ad hoc di impianti: “La comunicazioneassicura flessibilità e integrazione”Parma, 9 dicembre 2024. In un mondo sempre più connesso, l'efficienza organizzativa è un aspetto fondamentale per qualsiasi realtà, soprattutto a livello comunicativo. Non a caso, il sistema degli impiantirappresenta ormai una risorsa strategica per qualsiasi, come spiega, responsabile tecnico commerciale della G&G.«L'aspetto cruciale,, non è tanto quello di dotarsi di un impianto telefonico, ma farlo in base alle esigenze specifiche della propria. Soprattutto in un mercato che richiede cambiamenti ed evoluzioni costanti».