Tredicesima 2024: quanto si prende, come si calcola e il bonus Natale

Ecco quando arriva ladelsie il, tutte le informazioni. I lavoratori dipendenti, sia nel pubblico che nel privato, e i pensionati stanno per ricevere lamensilità, un’ulteriore somma che, quest’anno, risulta ancora più alta rispetto allo scorso anno. Il pagamento per i dipendenti arriverà tra il 13 e il 24 dicembre, mentre i pensionati l’hanno già ricevuta a inizio mese, insieme all’assegno pensionistico. L’importo complessivo dellasarà di circa 51,3 miliardi di euro, con un incremento del 7,8% rispetto al 2023.sila? Lacorrisponde generalmente a un mese di stipendio o pensione. Perrla, basta dividere il proprio stipendio mensile per dodici e moltiplicarlo per il numero di mesi lavorati durante l’anno.