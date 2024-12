Tvzap.it - Terribile esplosione in Italia, ha tremato tutto: fumo nero sulla città (VIDEO)

Intorno alle 10:30 di oggi, lunedì 9 dicembre 2024, c'è stata una forte, tanto forte che è stata avvertita anche in centri distanti dal luogo dove è avvenuta. Ci sarebbero alcuni feriti nell'avvenuta questa mattina, ma non è ancora stato fornito un bilancio. Cos'è successo? Maxi incendio a Calenzano,ovunque: cos'è successoMaxi incendio conche ha coperto tutta ladi Calenzano, in nella provincia di Firenze. Gli abitanti della zona hanno sentito un forte boato e c'è chi racconta che ha sentito l'anche nel capoluogo toscano. In molte case, i vetri delle finestre sono andati in frantumi.