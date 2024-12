Metropolitanmagazine.it - Stefano Ricucci, l’ex marito di Anna Falchi, condannato a 6 anni di reclusione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stato condanno a 6dicon l’accusa di corruzione in atti giudiziari. I giudici della seconda sezione collegiale del tribunale di Roma hanno emesso la sentena nei confronti dell’imprenditore per presunte utAilità in cambio di una sentenza d’appello favorevole per una società riconducibile anella causa che la società aveva perso in primo grado contro l’Agenzia delle Entrate. Il contenzioso riguardava un credito Iva di 8,8 milioni. Pena identica a quella diè stata comminata agli altri due imputati,consigliere di Stato Nicola Russo e l’imprenditore Liberato Lo Conte.Secondo i giudici, per schivare il credito Iva, l’imprenditore avrebbe elargito numerosi favori e organizzato importanti cene di un certo tenore nei confronti di Russo, che avrebbe potuto agevolarlo.