Ilgiorno.it - Si ubriaca al bar, si mette alla guida e causa un incidente: ritiro della patente e denuncia per un 77enne

Leggi su Ilgiorno.it

Mantova, 9 dicembre 2024 – Dopo un pomeriggio trascorso al bar con amici, un pensionatodi Castelbelforte, nel Mantovano, decide di rincasare. Ma, una voltasua auto, fa unfinendo contro un’altra autovettura. Fortunatamente nulla di grave. Sul posto arrivano subito i CarabinieriStazione di Castel D’Ario che si occupano di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Nel giro di alcuni minuti, i militari dell’Arma accorgono che l’uomo è ubriaco. Così lo sottopongono ai controlli di routine e viene appurato che ilha un tasso alcolemico pari a 0,90 grammi per litro. Scatta così ildie laProcuraRepubblica persotto l’effetto di sostanze alcoliche. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.