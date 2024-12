Sport.quotidiano.net - Serie B, sedicesima giornata: goleade di Sassuolo e Spezia

Bologna, 8 dicembre 2024 – La vittoria del Pisa non mette pressione al, che in scioltezza liquida con un netto 5-1 la Sampdoria di Sottil e si riprende la vetta della classifica in solitaria: sono 37 i punti per la squadra di Grosso, che vuole più che mai riprendersi laA. Risponde presente anche lo, che non molla il gruppo in testa alla classifica: grazie alla vittoria per 5-0, la squadra di D’Angelo torna a -1 dal Pisa al secondo posto e mantiene i 4 punti di distanza dai neroverdi in cima. Catanzaro – Brescia la decide Bonini al 98’, regalando tre punti importantissimi a Caserta che gli permettono di avvicinarsi sensibilmente alla zona playoff e di superare in classifica proprio il Brescia, che resta fermo a quota 19. Battuta d’arresto, invece, per la Cremonese, che dopo due vittorie di fila trova nuovamente la sconfitta in casa contro la Reggiana, in un match che, sulla carta, doveva essere abbordabile.