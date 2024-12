Lopinionista.it - Roma, nel Salone d’onore del Coni il convegno “Uniti nella diversità”

– “Lo sport si conferma come uno strumento fondamentale di inclusione, in un contesto come quello che il nostro paese sta vivendo. Inclusione, capacità di superare le differenze e valorizzare le. Lo sport è un linguaggio universale che unisce popoli e culture, che supera ogni barriera”. Lo ha affermato il presidente dell’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito dele del CIP), Francesco Conforti, in occasione del”, che si è tenuto sabato 7 dicembre aneldel. L’appuntamento ha segnalato la conclusione del progetto Ansmes 2024 dedicato al tema “Sport linguaggio universale: inclusione e multietnicità”, realizzato con la collaborazione di Sport e Salute, e che ha coinvolto nel corso dell’anno migliaia di studenti di tutta Italia, con la partecipazione di alcuni campioni dello sport italiano.