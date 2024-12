Scuolalink.it - Redditi degli italiani calano del 7% in 20 anni: lo dice in un rapporto il Censis

Il 58ºsulla Situazione Sociale del Paese fotografa una realtà allarmante per l’economia italiana. Secondo il, ipro-capite disponibili è sceso del 7% in termini reali negli ultimi vent’, accompagnato da una riduzione del 5,5% della ricchezza netta pro-capite nell’ultimo decennio. Questo scenario mette in luce un evidente immobilismo economico e sociale, che sembra intrappolare il Paese in una stagnazione senza prospettive di miglioramento. Un paese immobile: i numeri del declino deiSecondo il, la situazione è il risultato di una “sindrome italiana” caratterizzata da continuità nella medietà. Il Paese sembra galleggiare senza spinta propulsiva verso il miglioramento del benessere economico e sociale. Tra il 2003 e il 2023, il reddito disponibile pro-capite ha subito un drastico calo, mentre il costo della vita è aumentato in modo significativo, peggiorando ulteriormente il potere d’acquisto delle famiglie.