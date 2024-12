Lanazione.it - Pizzutelli ok, subito in forma. Cozzari e Rossi: prestazione da 7

Fantoni 6,5: Incerto in avvio, poi non sbaglia più niente. Giusti 6: Al rientro, offre unasolida. (dal 77’ Alessandrosv) Conson 6,5: Oltre alla solita puntualità negli interventi, entra nell’azione che porta al 2-0. Diana 6,5: Non fa rimpiangere Galliani e in coppia con Conson concede il minimo indispensabile a bomber Rizzi. Girgi 6: Meno propositivo del solito, macomunque sufficiente. (Dal dal 91’ Sepe sv) Limberti 7: Freddissimo in occasione del gol dell’1-0. (Dall’88’ Danesi sv) Alessio7: Dopo un primo tempo ordinato si toglie la soddisfazione di firmare il primo gol in maglia biancazzurra in apertura di ripresa.6,5: Serve l’assist ad Alessioper il raddoppio laniero e nel complesso detta le geometrie di cui ha bisogno la squadra.