Iltempo.it - Perché Meloni è fondamentale per Trump, il think tank Usa silenzia i gufi: "Risultati concreti"

Leggi su Iltempo.it

Giorgiasarà davvero la carta europea di? Questo dice l'articolo dell'Economist di questa settimana, in cui si parla di un ruolo di «sussurratrice», e questo ha ribadito Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia, dopo il tête-à-tête tra il presidente del Consiglio e il presidente-eletto a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame: «l'unico incontro in agenda oltre al principe William. Abbiamo la rara opportunità di avere un rapporto speciale con gli Stati Uniti. Felice di poter contribuire a costruire questa solida relazione». Ma la relazione è solida anche se la si vede dagli Stati Uniti? Secondo James Carafano, una delle figure chiave della Heritage Foundation,conservatore con sede a Washington, anche di più: «Penso che il rapportosarà il più importante nelle relazioni transatlantiche», dice in un colloquio con l'Adnkronos.