Per la scrittrice e fondatrice dello yoga sciamanico ogni relazione ci fa capire chi siamo...

La rubrica Agorà di Selene Calloni Williams torna tra quindici giorni, il 23 dicembreCosa ci insegnano le relazioni sentimentali? Nell’immagine del compagno o della compagna proiettiamo l’origine delle nostre paure: noi stessi. Perciò non esiste unaintima che non sia pericolosa. Per fortuna si tratta di un pericolo che affrontiamo con quell’entusiasmo e quella eccitazione che chiamiamo innamoramento e che ci consente di non annichilirci davanti alla potenza della nostra Ombra. Meditazione: 10 benefici di questa pratica antichissima X Selene Calloni Williams: «L’altro ci fa da specchio»Per capirla, basti pensare che è una complessità di energie e aspetti psichici repressi o rimossi, parti di noi che non riconosciamo in noi stessi.