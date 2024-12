Nerdpool.it - Panini Comics – Il nuovo albo di Asterix in uscita il 30 Ottobre 2025

Leggi su Nerdpool.it

Dopo un 2024 ricco di eventi organizzati per festeggiare i sessantacinque anni dei nostri Galli preferiti, unrecord di presenze stabilito al Parc Astérix (2.482 milioni di visitatori) e un 40°e l’Iris bianco, che continua a riscuotere un successo enorme in Francia (2,2 milioni di copie vendute in francese, con un incremento del 2% rispetto all’trentanove),annuncia unancora più straordinario con l’del 41°, il 30.Ma non sarà l’unico regalo che riceveremo da parte dei nostri cari irriducibili Galli: la serie Netflix di Alain Chabat è prevista per il primo semestre e Idefix festeggerà i suoi sessant’anni. Per Toutatis e per Belenos, prendete tutti l’agenda e fissatevi le date!NON SA PROPRIO STARE FERMO, EH?Girate pagina per scoprirlo!I PRIMI INDIZI SONO FINALMENTE SVELATI IN QUESTA TAVOLA INEDITA!Ormai non c’è più ombra di dubbio: i nostri due amici non se ne staranno tranquilli al villaggio ad abbronzarsi i baffi, ma andranno a vedere se il sole c’è anche altrove!Prima di seguirli in questoperiplo che sarà sicuramente ricco di gag e avventure, e costellato da nuovi incontri e scoperte gastronomiche, vi regaliamo, come antipasto, una piccola intervista a Fabcaro e Didier Conrad.