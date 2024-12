Lortica.it - Nuove opportunità Erasmus+: 74 tirocini all’estero per studenti e neodiplomati di Arezzo

Grazie a un nuovo progettopromosso daInnovazione, 74delle scuole superiori della provincia diavranno l’di svolgereformativi in Bulgaria, Spagna e Irlanda.L’iniziativa coinvolge 18 istituti scolastici del territorio e offre percorsi di durata variabile (30, 60 o 90 giorni), con partenze programmate tra maggio e luglio 2025 verso città come Bilbao, Siviglia, Fuerteventura, Plovdiv e Clonakilty.“È il quarto progetto realizzato grazie all’Accreditamentodella Fondazione,” afferma Marco Morbidelli, Presidente diInnovazione. “Queste esperienze aiutano i giovani a sviluppare competenze professionali e linguistiche, oltre a favorire una mentalità aperta, indispensabile nel mercato del lavoro globale.”Il programma copre le principali spese: viaggio, alloggio e un contributo per vitto e trasporti locali.