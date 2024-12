Secoloditalia.it - Negli Usa occhi puntati su Meloni, dall’Economist ai politologi: “Sarà il ponte tra l’Ue e Trump”

Leggi su Secoloditalia.it

L’Economist se lo chiede, iamericani ne sono certi: Giorgial’interlocutore privilegiato di Donaldin Europa, a vantaggio anche della stessa Ue, in seno alla quale – e qui la lettura è unanime – nessuno ha le carte in regola come lei per favorire il dialogo tra le due sponde dell’Oceano. “Penso che il rapportoil più importante nelle relazioni transatlantiche“, è l’opinione di James Carafano, una delle figure chiave della Heritage Foundation, think-tank conservatore con sede a Washington.L’Economist:centrale nelle relazioni europee conbeneficerà di una voce conservatrice forte e solida in Europa con cui decidere proposte e strategie.è una leader europea che può creare unità tra le persone, per portare risultati concreti”, ha aggiunto Carafano, commentando con l’agenzia di stampa Adnkronos l’articolo dell’Economist di questa settimana che si domanda: “Giorgiasi rivelerà la carta vincente dell’Europa?”.