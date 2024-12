Liberoquotidiano.it - Nasce a St.Moritz “Lifestyle by The Great living Estate”

(Adnkronos) - St., 9 dicembre 2024. Nello show-room di The, in via Rosatsch 10 a St., si alza il sipario su un nuovo polo del lusso ideato e creato dal vulcanico Manuel Tenca, CEO di The, in sodalizio con Elpidio Loffredo, eclettico Founder & CEO dell'omonimo brand di pellicce. La nuova location vanta partnership con brand di fama mondiale e la collaborazione con il coinvolgente interior design curato da Vitaloni+Partners. Qui, ogni due venerdì al mese si terranno apéro d'eccellenza, a cura di APANI® - As Pure As Nature Intended, che raduneranno personaggi di spicco della gente che conta per dar vita a nuove connessioni, umane e professionaliA St., la più famosa e sofisticata località turistica dell'arco alpino,un nuovo polo del lusso dal carattere molto speciale: “by The”, il luogo perfetto per vivere un'esperienza originale ed esclusiva fatta di innovazione, bellezza e armonia e che strizza l'occhio anche alla sostenibilità.