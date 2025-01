L’evoluzione dei commercialisti nell’era delle sfide economiche e digitali Luciano Barone Montesilvano

Leggi su Citypescara.com

Un ruolo sempre più strategicoTradizionalmente visti come esperti di bilanci e dichiarazioni fiscali, oggi isono veri e propri partner strategici per le aziende. Con l’incertezza economica globale, la crescente complessitànormative fiscali e la transizione verso un’economia digitale, i loro consigli non sono più limitati a ridurre il carico fiscale, ma si estendono a una pianificazione a lungo termine che comprende aspetti finanziari, legali e gestionali.Un esempio evidente è il supporto offerto alle imprese nella gestionecrisi. Durante la pandemia, ihanno guidato le aziende attraverso l’accesso agli incentivi statali, alla ristrutturazione dei debiti e alla gestione della liquidità, dimostrando il loro ruolo fondamentale nella resilienza del tessuto economico.