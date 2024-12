La magia del Natale arriva a Fiumicino con l’accensione delle luminarie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 9 dicembre 2024- Ladelha avvolto il cuore diconnatalizie, che hanno reso il centro storico della città ancora più suggestivo e affascinante. Un evento che ha coinvolto molti cittadini, nonostante la pioggia, felici di partecipare alla cerimonia che ha dato il via alle festività.Quest’anno lesi sono arricchite di numerosi soggetti natalizi: Babbo, un grande scoiattolo, un simpatico pinguino, una carrozza, una maestosa jeep e una casetta natalizia con tanto di elfi, che hanno decorato la via principale di, regalando un’atmosfera fiabesca a grandi e piccini.La cerimonia si è svolta nel Borgo Valadier, dove il Sindaco Mario Baccini, insieme all’Assessore alla Cultura Federica Poggio, al Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, il Vice SIndaco, Giovanna Onorati ed a tutta l’amministrazione comunale, ha dato il via al, con il tradizionale conto alla rovescia.