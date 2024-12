Lanazione.it - Inferno a Calenzano. Maxi mobilitazione dei soccorsi: “Sforzo straordinario”

Firenze, 9 dicembre 2024 – Vigili del fuoco, ambulanze, polizia, carabinieri, vigili urbani. Nell’di fuoco di, questa mattina, si è concentrata ladeiregionali e non solo. Ore 10.20, l’esplosione nell’impianto Eni: “Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia. Allertate tutte le strutture per i”, informa la Regione. Inizia il dramma, la preoccupazione per i lavoratori coinvolti, quelli del deposito e nelle ditte vicine. A 100 metri dall’esplosione, lo choc di un ferito: “Sembrava ci avesse attraversato un tuono” L’esplosione, avvertita dai luoghi più disparati (da Bagno a Ripoli a Montelupo Fiorentino), genera una reazione a catena di terrore e apprensione. Nel mentre che la notizia si diffonde isono pronti, operativi.