I fratelli Esposito segnano cinque gol in tre in due partite diverse… quasi contemporaneamente!

2024-12-08 17:46:12 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio:Brillano nuovamente in quella che sarà una domenica tremendamente speciale la famiglia(hanno iniziato alle 15:00) e in un periodo di pochi minuti, A segno i tre: Salvatore (24 anni), Sebastiano (22) e Francesco Pio (19). I tre erano divisi in due partiti: Francesco Pio e Salvatore in Serie B, con lo Spezia contro il Cittadella; Sebastiano in Serie A, con l’Empoli sul campo dell’Hellas Verona. E tutti si sono bagnati. Primo, La doppietta di Sebastiano(minuti 16 e 19) al Bentegodi per consolidare la vittoria della sua squadra, sistemata a metà classifica e con un vantaggio importante sulla retrocessione. Poi è arrivato il gol di Pio (che ha realizzato otto gol in Serie B, è in prestito dall’Inter)al 34esimo minuto della partita.