Hockey ghiaccio | Italia i convocati per i test amichevoli contro l’Ungheria

Dopo aver giocato e vinto qualche settimana fa il Tamás Sárközy Memorial, la nazionalena disuè tornata in raduno in queste ore a Bolzano per preparare due, previsti giovedì 12 e venerdì 13 dicembre alle ore 19.30; che si disputeranno all’Intercable Arena di Brunico.Un Blue Team carico che, sotto la guida dell‘head coach Jukka Jalonen, vuole continuare a far vedere i progressi evidenziati all’inizio di questo nuovo corso tecnico.I giocatorisono 23, con due esordienti: Matteo Gennaro e Luke Moncada. Di questo elenco ben 18 provengono dalla ICELeague, 3 dalla NLA svizzera, 1 dalla AlpsLeague e 1 dalla Metal Ligaen danese.Le convocazioniPortieriSMITH Jake (Esbjerg Energy – Danimarca), VALLINI Gianluca (HC Bolzano – ICEHL)DifensoriDI PERNA Dylan, MIGLIORANZI Enrico, SEED Jason (HC Bolzano – ICEHL), GAZZOLA Randy, RIGONI Filippo (Asiago– ICEHL), GLIRA Daniel, ZANATTA Luca (HC Val Pusteria – ICEHL), COLLI ALBERTO (SG Cortina – AlpsHL)AttaccantiDELUCA Ivan, FRYCKLUND Mikael, MANTINGER Matthias, PURDELLER Tommy (HC Val Pusteria – ICEHL), FRANK Daniel, GAZLEY Dustin, MANTENUTO Daniel, SALINITRI Anthony (HC Bolzano – ICEHL), DE LUCA Tommaso, KOSTNER Diego (HC Ambrì-Piotta – NLA), GENNARO Matteo, MONCADA Luke (Asiago– ICEHL), ZANETTI Marco (HC Lugano – NLA)Riserve a casaBERNARD Andreas (HC Val Pusteria – ICEHL), PIETRONIRO Kris (SG Cortina – AlpsHL), REIN Nick (HC Merano – AlpsHL), SORACREPPA Sebastiano (Rittner Buam – AlpsHL), SPORNBERGER Peter (HC Bolzano – ICEHL), CONCI Davide (HC Val Pusteria – ICEHL), CUGLIETTA Diego (Rittner Buam – AlpsHL), GSCHLIESSER Fabian (HC Val Pusteria – ICEHL), MISLEY Bryce (Asiago– ICEHL)Coaching staffJALONEN Jukka (head coach), DE BETTIN Giorgio, MAIR Stefan (assistant coaches), TRAGUST Thomas (goalie coach), MÄLKIÄ Janne (video coach), KADAR Mike (preparatore atletico)StaffZISSER Stefan (GM), BASSO Nicola (team leader), COSTACURTA Giovanni (medico), RAMPONI Carlo (fisioterapista), TONELLI Guido (massofisioterapista), FRASCHIA Luciano (attrezzista), BELTRAMI Ramon Daniel (attrezzista), TOMMASINI Luca (media manager)