TS – Risultato giusto Milan più compatto come piace a me

2025-04-02 23:47:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:Sergio Conceicao è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset per commentare il pari nell’andata del derby di Coppa Italia contro l’Inter deciso dalle reti di Abraham e Calhanoglu. Il tecnico portoghese ha dichiarato: “Siamo a metà. Noi adesso aspettiamo questa gara di ritorno, c’è la possibilità di andare a Roma per disputare una finale che vogliamo tanto. Ringrazio il pubblico che è stato fantastico. È stata una gara equilibrata contro un avversario difficile che ci conosce molto bene. Dovevamo fare una partita intelligente nella nostra organizzazione difensiva: l’abbiamo fatto e sono molto contento. Bicchiera mezzo pieno? Anche noi abbiamo avuto occasioni. Non ho visto l’Inter arrivarefa normalmente.