Un paziente ospedalizzato su quattro è malnutrito

AGI - In tutto il mondo, ogni giorno, milioni di persone affrontano un problema spesso inosservato: la malnutrizione. Anche in Italia, dati allarmanti rivelano che, al momento del ricovero ospedaliero, unsu 4 è, più del 50% dei degenti non riceve un'adeguata assistenza nutrizionale e lo stato di malnutrizione che ne consegue aumenta il rischio di complicanze, infezioni, degenze prolungate e ri-ospedalizzazione. "Ma ci sono anche buone notizie, perché la malnutrizione non è un problema inevitabile, esistono strumenti per affrontarla", dichiara Antonella Lezo, presidente della Società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo (Sinpe), a conclusione di "SPRING Event 2025, congresso congiunto con l'Associazione scientifica di alimentazione nutrizione e dietetica (Asand), svoltosi a Bari in questi giorni e che ha visto le due società completare i propri contributi sui temi più d'attualità in merito a nutrizione clinica e artificiale.