Condannato e poi assolto in Appello. "Usura? No, anzi era lui la vittima"

Viareggio, 3 aprile 2025 – Esce a testa alta da un incubo giudiziario un rappresentante di caffè. Angelo Bertacchi, viareggino di 64 anni era stato infatti accusato dia due anni e 4 mesi in primo grado, ma innon solo è statocon formula piena per non aver commesso il fatto, maè stato riconosciuto comedella vicenda. A tal punto che i giudici d’hanno rimandato gli atti alla Procura di Lucca per valutare il reato di calunnia nei confronti della donna che lo aveva accusato e denunciato. I fatti risalgono a una decina di anni fa quando il rappresentante iniziò a prestare a più riprese delle somme di denaro alla titolare di un bar di Viareggio che conosceva fin da quando erano ragazzi. La cifre prestata ammontava a circa 30 mila euro.