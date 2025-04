Agi.it - Sorelle trovate morte in casa a Pescara, non rispondevano da giorni

AGI - Duenovantenni sono statenella loro. L'allarme è stato lanciato da alcuni parenti che non le sentivano da alcuni. Entrambi i decessi, secondo le prime informazioni, sarebbero dovuti a cause naturali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ai carabinieri e al 118, è intervenuto anche il medico legale, che eseguirà comunque l'ispezione cadaverica. I corpi delle due anziane non presentano segni di violenza e nell'abitazione non ci sono segni di effrazione.