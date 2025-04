Ilrestodelcarlino.it - Il caso: “Lupo morto, forse lo hanno avvelenato”

Ascoli, 3 aprile 2025 – Unè stato investito e ucciso lungo la strada Salaria tra Acquasanta e Mozzano. Era a bordo strada, in una pozza di sangue. A notarlo, domenica scorsa, era stato un passante che ha girato un video, poi diventato virale su Facebook. A recuperarlo cipensato i volontari del Cras Marche che opera nelle province di Ascoli, Fermo e Macerata. Si trattava di una giovane lupa, la cui carcassa verrà analizzata dall’Istituto zooprofilattico, perché come spiega il presidente del Cras di Fermo, Nazzareno Polini, “difficilmente i lupi vengono investiti”. “Spesso, dalle analisi, risultano intossicati – conferma l’esperto –. Per essere più chiari potrebbero aver mangiato bocconi avvelenati e lo stordimento può portarli ad essere vittime di incidenti stradali”. In media all’anno, nelle tre province del sud delle Marche vengono recuperati una 50ina di lupi feriti o uccisi.