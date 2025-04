Ilrestodelcarlino.it - Alunni intossicati in gita, ecco gli esiti delle analisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 3 aprile 2025 – Quella che emerge dai primicoprocolture relative agli studenti che si sono sentiti male in viaggio di istruzione, gli allievi dell’Istituto Mattei di Recanati e quelli dell’istituto comprensivo Lotto di Monte San Giusto, è una situazione complessa, difficile da districare. Per quanto riguarda questi ultimi – in quindici erano finiti in ospedale dopo laa Napoli e Caserta –, lehanno prodotto in tutti i casi presi in esame (una decina) risultati negativi. Non è stata riscontrata la presenza di agenti patogeni, anche se, per escludere ogni possibilità, saranno svolti approfondimenti dalla Virologia dell’ospedale di Ancona e dall’Istituto zooprofilattico di Marche e Umbria. Intanto, però, la pizzeria di Napoli dove avevano mangiato è stata chiusa per carenze igieniche.