Autismo, la battaglia dei genitori. "Centinaia in attesa dei rimborsi"

Firenze, 3 aprile 2025 – Ieri sera il Palazzo del Pegaso, sede del consiglio regionale della Toscana, si è illuminato di blu per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza dell’. “Testimoniamo il nostro impegno costante a favore dei disturbi dello spettro autistico – spiega il presidente del consiglio Antonio Mazzeo – . La luce blu è simbolo di comprensione e inclusione: valori che devono guidare ogni nostra scelta politica e istituzionale”. Ma tante famiglie di persone nello spettro autistico stanno ancora aspettando iper terapie Aba già svolte. “Ho presentato domanda per il primo semestre 2025. Ancora sto aspettando di capire dalla Asl Toscana Centro se è stata accettata o meno. E come me, altredi famiglie”. Leonardo Grossi è babbo di un bambino autistico di 4 anni e uno dei più attivi fautori di unaper il riconoscimento del diritto a una terapia ritenuta fondamentale per migliorare l’autonomia dei propri figli.