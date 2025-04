Lanazione.it - “Così ho ammazzato Ilaria”, la macabra confessione dell’ex fidanzato alla polizia

Terni, 3 aprile 2025 – “Andate a prenderla, l’ho gettata in un dirupo, il suo corpo l’ho chiuso in una valigia”. L’orrore si materializza nella notte, negli uffici della Questura di Roma dove Mark Antony Samson, 23enne d’origine filippina, studente in Architettura, confessa di avere ucciso la sua ex,Sula, 22enne studentessa ternana di origini albanesi di cui si erano perse le tracce la sera del 25 marzo. L’ennesimo femminicidio si è consumato nell’appartamento dove il giovane viveva assieme ai genitori, in via Homs nel Quartiere Africano, quadrante nord della Capitale.sarebbe stata colpita con un coltello da cucina, poi scaraventato in un tombino a Montesacro, mentre in casa c’erano anche i genitori dell’assasino, che per ora non sono indagati. “Mi dispiace per quello che ho fatto”, si è limitato a dire il ragazzo nel corso dell’interrogatorio davanti al pm che gli contesta i reati di omicidio volontario e occultamento del cadavere.