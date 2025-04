Ecodibergamo.it - Treni, guasto tra Pioltello e Treviglio: ritardi e cancellazioni. Un arresto sulla Bergamo-Milano

MOBILITÀ. Pomeriggio difficile, l’ennesimo, quello di mercoledì 2 aprile per chi si muove in treno. A innescare il consueto domino diè stato un problema infrastrutturale in uno degli snodi principali della rete lombarda.