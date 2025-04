Lanazione.it - Picchiato con la canna di bambù. Il tredicenne denuncia il padre

La Spezia, 3 aprile 2025 – La presunta violenza sarebbe esplosa in ambito famigliare. Un atteggiamento autoritario quello tenuto al, talvolta tradotto in metodi educativi particolarmente rigidi e in alcuni casi estremamente duri come ad esempio l’utilizzo di unadiper impartire lezioni. Una situazione estremamente delicata dunque che il ragazzo, di soli 13 anni, ha deciso dire confessandosi prima con alcuni amici, compagni di scuola e insegnanti fino a attivare l’intervento delle forze dell’ordine che hanno provveduto alladel. AVVOCATO GABRIELE DALLARA Intanto il ragazzino, di nazionalità straniera residente in città, non risiede più con il genitore e il fratello più grande di età ma a casa dei nonni in attesa che la questione venga approfondita con la massima cura e chiarita.