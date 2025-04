Lanazione.it - Torna Vox Marmoris. Suoni in cava per la White

Per l’ottavo anno consecutivo il deposito marmi della ‘Successori Adolfo Corsi’ di Colonnata ospiterà Vox, il festival che celebra l’intersezione tra arte, musica e tecnologia. Una ricca rassegna di artisti internazionali e locali con performance straordinarie. L’appuntamento è per il 25 e 26 luglio, e anche quest’anno l’evento si svolgerà in concomitanza con laCarrara, così da arricchire il programma della kermesse. Una due giorni che punta a fondere cultura e spettacolo in un’esperienza unica. Durante il giorno il centro storico ospiterà talk, installazioni e sculture in marmo, unendo approfondimento e arte, mentre di notte il piazzale didi Colonnata si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto con dj set di musica elettronica, mapping visuale e spettacoli laser, creando un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.