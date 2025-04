Lanazione.it - Contrasto alle truffe. L’attività dei carabinieri per sventare tutti i raggiri

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 3 aprile 2025 – Viene chiamato da un sedicente dipendente di Poste Italiane perché c’è da togliere dal proprio conto corrente, e trasferirla su un altro, la modica cifra di 7.500 euro in quanto non più al sicuro. E, subito dopo, una seconda telefonata da altra voce che si spacciava per appartenenteforze dell’ordine che dava l’ok all’operazione perché certificato che la situazione era davvero a rischio. È solo l’ultima delle frontiere dellescoperta dal Comando provinciale deidi Pistoia, con questo caso emblematico che – per fortuna di chi lo stava per subire – non è andato a buon fine perché il cittadino si è insospettito e, nel mentre, ha contattato il numero di emergenza 112 per chiedere spiegazioni. E, così, non è stato fatto nessun movimento di denaro e il tentativo di truffa è fallito.