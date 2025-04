Notizieaudaci.it - Buon onomastico Riccardo immagini, 3 aprile

Leggi su Notizieaudaci.it

Si festeggia oggi 3Sandi Chichester, nato a Droitwich Spa nel 1197. Era noto anche comedi Wych. Secondo la tradizione il vescovo inglese si battè affinché la messa fosse celebrata dignitosamente con la somministrazione gratuita dei sacramenti per il celibato e per il clero. Le origini umili didi Chichester, gli studi all’Università di OxfordDopo aver lavorato a lungo nella fattoria dei genitori per garantirsi gli studi,riuscì a studiare all’Università di Oxford prima di trasferirsi a Parigi e, quindi, a Bologna. Nella città emiliana rimase sette anni per approfondire i suoi studi di diritto canonico. Ritornato ad Oxoford prima divenne rettore dell’Università e poi cancelliere dell’arcivescovo di Canterbury. In punto di morte quest’ultimo gli donò un calice edecise di farsi prete ed approfondire gli studi di teologia.