Agi.it - Il Cern fotografa l'antimateria con i sensori di uno smartphone

Leggi su Agi.it

AGI - L'esperimento Aegis (Antimatter experiment: gravity interferometry and spectroscopy), in corso alcon la collaborazione dell'Infn, ha ottenuto un importante risultato pubblicato oggi sulla rivista Science Advances. I ricercatori di Aegis hanno sviluppato un'idea innovativa per studiare l': hanno "hackerato" un sensore di immagine comunemente utilizzato nelle fotocamere dei telefoni cellulari, modificandolo per rivelare le antiparticelle in arrivo. L'uso di questi(Cmos, Complementary metal oxide semiconductor), dotati di pixel di silicio di dimensioni inferiori a un micrometro, ha portato a risultati senza precedenti. L'esperimento ha stabilito un nuovo record mondiale di risoluzione nella rivelazione delle annichilazioni di, determinando la posizione dell'impatto degli antiprotoni sulla superficie del sensore con una precisione di 600 nanometri.