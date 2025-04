Lanazione.it - Rapina con il coltello alla gola. Due ragazzi finiscono nei guai. Individuati con le telecamere

Grosseto, 3 aprile 2025 – Si erano presentati dentro il supermercato Carrefour che si trova in via Scansanese con abiti scuri, cappello in testa e cappuccio. Per travisare la loro identità. Una volta all’interno, avevano puntato un, da dietro, ad un commesso del supermercato che, terrorizzato dsituazione che si era creata, era rimasto immobile e pietrificato. Tra l’altro i dueavevano studiato bene il colpo: in quel momento infatti il commesso era l’unico in servizio. I duetori si sono poi allontanati con un bottino di circa 500 euro. Uno lo ha bloccato con un, l’altro gli ha intimato di aprire la cassa. Il tutto è durato poco, una manciata di minuti. Quelli che sono poi bastati ai due per allontanarsi a piedi nella zona del piazzale dei circhi.